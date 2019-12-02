Соцсети: Дрифтующих водителей, устроивших заезды у «Чаши», разогнали
В соцсетях появилось видео разгона автомобилистов, которые устроили заезды на парковке возле Центра семьи «Казан». Любителей дрифта разогнали сотрудники ГИБДД совместно с коммунальщиками.
На кадрах видно, что каток покидают несколько десятков автомобилей. На заднем плане видно, что работает тяжелая техника. В кадр также попала машина ДПС.
«ДПС разогнала, лед посыпали», — подписал видео автор ролика." target="_blank» nofollow=«nofollow noindex noopener»>
В комментариях пользователи развернули дискуссию о том, что Казани нужны подобные места для того, чтобы выпустить пар.
«Дайте им место для катания. Чтоб душу оторвать им. И может после этого они хоть на дорогах будут вести себя спокойнее», — написала пользовательница соцсети под ником _marina_zyeva_.
Ранее дрифтеры устроили аварию на парковке гипермаркета в Татарстане.
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