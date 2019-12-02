Соцсети: Дрифтующих водителей, устроивших заезды у «Чаши», разогнали

Фото: кадр видео и соцсети

В соцсетях появилось видео разгона автомобилистов, которые устроили заезды на парковке возле Центра семьи «Казан». Любителей дрифта разогнали сотрудники ГИБДД совместно с коммунальщиками.

На кадрах видно, что каток покидают несколько десятков автомобилей. На заднем плане видно, что работает тяжелая техника. В кадр также попала машина ДПС.

«ДПС разогнала, лед посыпали», — подписал видео автор ролика." target="_blank» nofollow=«nofollow noindex noopener»>

В комментариях пользователи развернули дискуссию о том, что Казани нужны подобные места для того, чтобы выпустить пар.

«Дайте им место для катания. Чтоб душу оторвать им. И может после этого они хоть на дорогах будут вести себя спокойнее», — написала пользовательница соцсети под ником _marina_zyeva_.

Ранее дрифтеры устроили аварию на парковке гипермаркета в Татарстане.