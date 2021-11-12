В Казани на уборку улиц вышли 178 единиц спецтехники

В Казани сегодня днем на уборку улиц вышли 336 дорожных рабочих и 178 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Улицы города вышли чистить 50 комбинированных дорожных машин, 54 тракторные щетки, 23 самосвала, 33 фронтальных погрузчика, 16 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Фото: kzn.ru

За прошедшие сутки в уборке дорог задействовали 285 единиц спецтехники и 406 дорожных рабочих. За сутки использовали 1150 тонн противогололедных материалов, в том числе 343 тонны реагента и 807 тонн песко-соляной смеси.

Вчера на город обрушился сильный снегопад. Пробки на дорогах достигли 10 баллов.

Татьяна Леухина