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В Татарстане 19 млн рублей выделят на капремонт здания администрации Пестречинского района

02:21, 14.11.2021
В Татарстане 19 млн рублей выделят на капремонт здания администрации Пестречинского района
Фото: kzn.ru

В Татарстане более 19 млн выделят на капитальный ремонт здания администрации Пестречинского района с благоустройством прилегающей территории. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок РТ.

Здание располагается в поселке Пестрецы, на улице Советской. Максимальная цена контракта составила 19 млн 353 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит на капремонт театра кукол «Экият» 150,4 млн рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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