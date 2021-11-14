В Татарстане 19 млн рублей выделят на капремонт здания администрации Пестречинского района
В Татарстане более 19 млн выделят на капитальный ремонт здания администрации Пестречинского района с благоустройством прилегающей территории. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок РТ.
Здание располагается в поселке Пестрецы, на улице Советской. Максимальная цена контракта составила 19 млн 353 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что Татарстан потратит на капремонт театра кукол «Экият» 150,4 млн рублей.
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