В Иннополисе открылась конференция Merge
В Иннополисе открылась конференция Merge, которая будет проходить два дня. Мероприятие собрало около 500 представителей различных сфер IT со всей России.
IT-событие Merge проходит в Иннополисе 13—14 ноября. Мероприятие включает семь полноценных IT-конференций: Development Conference, Digital Conference, Marketing Conference, Management Conference, HR Conference, Teamlead Conference и «Образование и карьера в IT».
В конференции участвуют больше 100 топовых спикеров-практиков. Это представители компаний «Яндекс», «ВКонтакте», X5 Group и других.
Ранее Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
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