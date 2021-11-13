В Иннополисе открылась конференция Merge

В Иннополисе открылась конференция Merge, которая будет проходить два дня. Мероприятие собрало около 500 представителей различных сфер IT со всей России.



IT-событие Merge проходит в Иннополисе 13—14 ноября. Мероприятие включает семь полноценных IT-конференций: Development Conference, Digital Conference, Marketing Conference, Management Conference, HR Conference, Teamlead Conference и «Образование и карьера в IT».

В конференции участвуют больше 100 топовых спикеров-практиков. Это представители компаний «Яндекс», «ВКонтакте», X5 Group и других.

Ранее Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

Ольга Шагиева