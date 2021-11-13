В Татарстане в начале недели похолодает до -16 градусов

В начале следующей недели в Татарстане ожидается сильное похолодание, сообщает Гидрометцентр РТ.



По предварительному прогнозу в понедельник днем 15 ноября ожидается от -2 до -7 градусов, ночью — от -6 до -11 градусов. На территории Татарстане пройдет небольшой снег.

Во вторник, 16 ноября, днем ожидается от -3 до -8 градусов. Ночью температура составит от -11 до — 16 градусов. Существенных осадков в этот день не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики предупреждали татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах 13 ноября.

Маргарита Головатенко