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Происшествия

В Челнах около гаражей нашли тело женщины

16:50, 13.11.2021
В Челнах около гаражей нашли тело женщины
Фото: realnoevremya.ru

На улице 40 лет Победы в гаражно-строительном кооперативе «Гренада» Набережных Челнов накануне обнаружили тело женщины, сообщают «Челнинские известия».

Прохожий вызвал на место скорую помощь и полицию. При осмотре на теле женщины не обнаружили криминальных следов. Давность смерти — более суток.

Судмедэксперты установят причины смерти 39-летней женщины.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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