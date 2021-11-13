В Челнах около гаражей нашли тело женщины
На улице 40 лет Победы в гаражно-строительном кооперативе «Гренада» Набережных Челнов накануне обнаружили тело женщины, сообщают «Челнинские известия».
Прохожий вызвал на место скорую помощь и полицию. При осмотре на теле женщины не обнаружили криминальных следов. Давность смерти — более суток.
Судмедэксперты установят причины смерти 39-летней женщины.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбщество Татарстан
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