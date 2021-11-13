Российские военные сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем
За сутки радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России и силы Черноморского флота засекли и сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО в районе Черного моря.
В районе действия кораблей США в Черном море зафиксировали разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8A Poseidon ВМС США.
Известно, что самолет U-2S ВВС США вел разведку из воздушного пространства Украины, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
В начале ноября в Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым