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Российские военные сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем

16:09, 13.11.2021
Российские военные сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем
Фото: ru.wikipedia.org / tataquax from Japan

За сутки радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России и силы Черноморского флота засекли и сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО в районе Черного моря.

В районе действия кораблей США в Черном море зафиксировали разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8A Poseidon ВМС США.

Известно, что самолет U-2S ВВС США вел разведку из воздушного пространства Украины, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Фото: ru.wikipedia.org / U.S. Air Force photo

В начале ноября в Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России.

Маргарита Головатенко
Общество

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