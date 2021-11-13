В Афганистане выросло число браков с участием детей

В Афганистане растет число браков с участием детей. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.

По ее словам, организация получила несколько достоверных сведений о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое. Экономическая ситуация в стране вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в детском возрасте или отправлять их на работу, пишет «РИА Новости».

ЮНИСЕФ отмечает, что раннее замужество может привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам. По данным организации, до достижения 18-летнего возраста в брак вступили 28% афганских женщин.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Ольга Шагиева