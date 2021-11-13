Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли четвертый этап серии Гран-при в соревнованиях спортивных пар в Токио. В сумме за короткую и произвольную программы набрали 227,28 балла. Второй результат также показала российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), причем партнерша упала во время проката короткой программы. Третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Тарасова и Морозов, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе, уже обеспечили себе попадание в финал серии Гран-при: незадолго до Токио они выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе.

Людмила Губаева