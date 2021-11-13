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В Казани бензовоз пробил ограждение и повис на мосту — видео

08:54, 13.11.2021 1
В Казани бензовоз пробил ограждение и повис на мосту — видео
Фото: кадр видео из соцсети

На трассе М-7 в Казани между поселками Киндери и Дербышки бензовоз пробил ограждение и повис на мосту. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что грузовик буквально сложило пополам. Однако падения с моста водителю удалось избежать.

Пользователи отмечают, что сегодня дорога опаснее, чем обычно.

«Сам сегодня «тройной тулуп» крутил. Слава богу, обошлось», — пишут в комментариях.

Ольга Шагиева
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:25
    Гололед.
    Зима.
    Давно пора сменить стиль езды - с летнего на зимний.
    Удачи.
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