В Казани бензовоз пробил ограждение и повис на мосту — видео
На трассе М-7 в Казани между поселками Киндери и Дербышки бензовоз пробил ограждение и повис на мосту. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что грузовик буквально сложило пополам. Однако падения с моста водителю удалось избежать.
Пользователи отмечают, что сегодня дорога опаснее, чем обычно.
«Сам сегодня «тройной тулуп» крутил. Слава богу, обошлось», — пишут в комментариях.
комментарии
Зима.
Давно пора сменить стиль езды - с летнего на зимний.
Удачи.