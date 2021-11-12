Один из раненых после стрельбы в Дагестане скончался в больнице

В дагестанской больнице скончался один из пострадавших после стрельбы в местном селе. В течение нескольких часов врачи боролись за его жизнь в операционной, однако спасти его не удалось. Личность умершего не уточняется.

Как сообщили в республиканском Минздраве, ведомство держит ситуацию на контроле, в случае необходимости оно готово отправить медиков для транспортировки пострадавших санавиацией в Махачкалу, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в селе Аметеркмахи произошел конфликт между местным жителем и имамом мечети из-за земельного спора. В результате мужчина прибыл к дому матери имама и открыл огонь. В результате имам погиб, ранения получили его брат и сын. Последнему удалось обезвредить нападавшего — он ударил ножом мужчину и он скончался. Позже в республике возбудили уголовное дело.

Диана Жиленкова