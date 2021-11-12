«Ак Барс» готовится к матчу со «Спартаком» — видео

Позади казанского «Ак Барса» уже 28 матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги. Сейчас спортсменам необходимо восстановить силы и отработать дальнейшую стратегию. Команда занимает четвертую позицию в восточной конференции КХЛ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В последних матчах были как победы, так и поражения. Например, непростой была встреча с «Автомобилистом», и казанским игрокам удалось взять первенство в заключительном периоде. На сегодняшний день в команде есть и травмированные игроки: Коваленко, Сафонов и Линдхольм. Поэтому тренировки проходят в усеченном составе.

Следующая игра состоится через 4 дня, 16 ноября. «Ак Барс» встретится со «Спартаком».

Несколько дней назад сообщалось, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков назначен капитаном сборной России по хоккею на первый этап Евротура в сезоне Кубок Карьяла.

Диана Жиленкова