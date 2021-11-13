В Казани 15 ноября в кранах жилых домов может появиться зеленая вода

15 ноября некоторые казанцы могут столкнуться с зеленой водой, идущей из кранов. В мэрии города предупредили, что это связано с проведением работ по выявлению мест утечки теплоносителя. В связи с этим в сетевую воду магистральных тепловодов будут вводить зеленый краситель.

Это может коснуться жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов города. Если появится зеленая вода, в том числе из кранов горячего водоснабжения, то необходимо обратиться в диспетчерскую службу компании «Казанские тепловые сети» по телефону +7 (843) 291-87-95.

Фото: kzn.ru

К слову, зеленый краситель «Уранин-А» не приносит вреда здоровью людей и окружающей среде. Он применяется в качестве индикатора утечки.

Вчера глава городского «Водоканала» Андрей Егоров рассказал, что основной причиной износа сетей водоснабжения могут быть жироудаляющие вещества, которыми пользуются горожане при мытье посуды и других бытовых делах. Вещества, в свою очередь, агрессивно влияют на сеть и канализационные коллекторы.

Диана Жиленкова