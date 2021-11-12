В Казани назвали причину сильнейшего износа сетей водоснабжения

В Казани сильнейший износ сетей водоснабжения прокомментировал глава городского «Водоканала» Андрей Егоров. По его словам, в основном люди моют посуду и пользуются в стиральных машинах жироудаляющими веществами. Они, в свою очередь, агрессивно влияют на сеть и канализационные коллекторы.

Егоров отметил, что на балансе МУП «Водоканал» свыше 3 тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. На баланс предприятия в последние 10 лет приняли порядка 1,3 тысячи километров коммуникаций без источника финансирования.

Несколько дней назад в Казани на улице Баруди произошел прорыв на сетях «Водоканала». Без воды остались жители пяти домов: ул. Батыршина, 35, 37, 39, Баруди, 11, 13, а также детский сад №387.

Диана Жиленкова