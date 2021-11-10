В Казани на улице Баруди произошел прорыв на сетях МУП «Водоканал»

В Казани на улице Баруди временно ограничено движение — причиной стал прорыв на сетях МУП «Водоканал». Затопило в том числе улицу Серова. На месте происшествия работают дорожные службы. Они занимаются прочисткой ливневой канализации для лучшего отвода воды. Об этом сообщили в telegram-канале Кировского и Московского районов города.

Прорыв произошел на водопроводе дома №17. По предварительным данным, аварию устранят к завтрашнему дню. Без воды остались жители пяти домов: ул. Батыршина, 35, 37, 39, Баруди, 11, 13 и детский сад №387.

В сообщении указано, что участок обработают реагентом, чтобы не образовался гололед. Его образование недавно спрогнозировали синоптики.

В том же районе авария на сетях «Водоканала» произошла в прошлом месяце. Без воды остались жильцы домов на улицах Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова и др.

Диана Жиленкова