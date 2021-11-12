В России за сутки подтвердились 40 123 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 40 123 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 992 595 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 12 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 33 645 человек, всего выздоровевших — 7 720 962 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 1 235 россиян, всего от инфекции скончались 252 926 человек.
Вчера в России выявили 40 759 новых случаев коронавируса.
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