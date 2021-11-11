В России зарегистрировали 40 759 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 8 952 472 человек.

За сутки выздоровели 33 156 пациентов, за весь период пандемии — 7 687 317. Скончались за сутки 1 237 россиян, от COVID-19 умер 251 691 россиянин за все время пандемии.

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».