Татарстан попал в список регионов с наибольшим количеством льготных ипотек

Татарстан вошел в список регионов с наибольшим количеством льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщает в понедельник АНО «Национальные приоритеты» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

За девять месяцев 2021 года российские банки выдали более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов на новостройки. Больше всего кредитов выдано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Тюменской области, Татарстане, Новосибирской области, Ростовской области и Башкирии.

«Программа льготной ипотеки на новостройки, несмотря на изменения параметров, остается популярной у населения: по актуальным данным, более 263 тыс. кредитов выдано с начала 2021 года и уже после переформатирования ипотеки в июле 2021 года», — приводятся в сообщении слова Хуснуллина.



Ранее в России вырос средний размер ипотечных кредитов. В сентябре он составил 3,35 млн рублей — это на 4,5% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 2,9% больше по сравнению с сентябрем 2020 года.



Ольга Шагиева