Россияне отметили рост цен на товары и услуги за первую неделю ноября

За первую неделю ноября жители России отметили рост цен на такие продукты, как крупа, хлеб, яйца, сахар и бытовые услуги. Данные появились на сайте фонда «Общественное мнение».

Согласно данным опроса, проведенного фондом, 40% заметили рост цен на хлеб, 42% — на молоко, 44% отметили рост стоимости яиц, 37% — сахара, 36% — круп и макарон. На поднявшиеся цены на алкоголь обратили внимание 14% респондентов, на электроприборы — 19%. 17% граждан сообщили об увеличении стоимости бытовых услуг.

Опрос проводился среди 3 000 респондентов в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

В Татарстане с 25 октября по 1 ноября повысились цены на некоторые продукты так называемого «борщевого набора». Так, дороже стали картофель и свежая белокочанная капуста.



Дарья Акимова