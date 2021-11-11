Новости общества

23:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Захарова прокомментировала запрет в Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях

22:39, 11.11.2021
Захарова прокомментировала запрет в Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях
Фото: mid.ru

В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Соответствующий законопроект утвердил сейм государства. Такое решение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», пишет в своем телеграм-аккаунте Захарова.

Фото: pixabay.com

Она напомнила, что георгиевской именуется муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?», — комментирует официальный представитель МИД РФ.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также