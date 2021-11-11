Захарова прокомментировала запрет в Латвии на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях
В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Соответствующий законопроект утвердил сейм государства. Такое решение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», пишет в своем телеграм-аккаунте Захарова.
Она напомнила, что георгиевской именуется муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?», — комментирует официальный представитель МИД РФ.
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