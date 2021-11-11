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В Минтруде Татарстана рассказали о ситуации с безработицей в республике

17:55, 11.11.2021
В Минтруде Татарстана рассказали о ситуации с безработицей в республике
Фото: realnoevremya.ru

В Минтруде Татарстана сообщили, что ситуация на рынке труда в республике характеризуется как относительно стабильная. Данные об этом появились на сайте министерства.

На 1 января 2021 года в Татарстане был зарегистрирован 38 651 безработный. На 1 ноября эта цифра существенно снизилась. Теперь она составляет 14 753 человека. Уровень занятости сейчас равен 62,2%, тогда как год назад составлял 61,4 %.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях Кабмин РФ утвердил новый порядок регистрации безработных. Теперь они на постоянной основе могут вставать на учет в дистанционном формате. Центры занятости будут переходить на единую цифровую платформу «Работа в России».

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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