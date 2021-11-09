Кабмин утвердил новый порядок регистрации безработных

В РФ безработные на постоянной основе могут вставать на учет в дистанционном формате. Центры занятости теперь будут переходить на единую цифровую платформу «Работа в России». О нововведениях рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он напомнил, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в различные сферы жизни, в том числе и на рынке труда. Так, еще в прошлом году российские власти утвердили временный порядок регистрации на бирже труда. У граждан появилась возможность подать заявление о постановке на учет в качестве безработного в онлайн-формате.

Фото: Максим Платонов (архив)

Такую практику решили продолжить. Мишустин отметил, что новый формат работы стартует уже в этом месяце в 19 субъектах страны. Он будет применяться и в более 60 регионах России с января, передает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что в РФ во втором квартале 2021 года снизилось число отчаявшихся найти работу до 389 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года их насчитывалось 629 тысяч.

Диана Жиленкова