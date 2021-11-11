В Набережных Челнах скончался адвокат Марс Юсупов

В Набережных Челнах на 55-м году ушел из жизни адвокат Марс Юсупов. Его похоронили на городском кладбище рядом с сыном, который восемь лет назад умер от пневмонии, сообщают «Челнинские известия».

Адвокат болел продолжительное время. Незадолго до смерти его доставили из инфекционной больницы в отделение реанимации БСМП. Вскоре Марс Юсупов пошел на поправку и его перевели в отделение кардиологии. Однако там ему неожиданно стало хуже, и сегодня ночью сердце пациента остановилось.

Марс Юсупов родился в Актанышском районе Татарстана, окончил Волгоградскую следственную школу. В 90-х годах он переехал в Набережные Челны. Сначала работал в следственном отделе одного из подразделений МВД, затем стал руководителем Закамской региональной коллегии.

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Диана Жиленкова