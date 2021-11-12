Сегодня в Казани на улицу Баумана приедет тест-мобиль для тестирования на ВИЧ

Сегодня казанцы смогут бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и узнать о профилактике заболевания. Специально для этого на улицу Баумана приедет тест-мобиль, сообщает мэрия города.

Пункт будет находиться под часами. Часы приема: 14.00 — 18.00. Также консультанты ответят на вопросы горожан, расскажут о рисках, приводящих к заражению вирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В предыдущий раз тест-мобиль приезжал в центр города 4 и 5 ноября. Сначала пункт работал на улице Баумана, затем переместился на Петербургскую. Выезды прошли в рамках проекта «Тест для победы». За этот год тестирование прошли более 6 тысяч человек.

Диана Жиленкова