Рамиль Муллин назвал приоритетные задачи для развития Нижнекамска и района

Сегодня в качестве руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин дал первую большую пресс-конференцию для республиканских и городских СМИ. Он ответил на многочисленные вопросы журналистов, а также определил приоритетные задачи, которые планирует решать в качестве главы исполкома в ближайший год.



На первое место он поставил духовно-нравственную составляющую, планируя в этом русле сформировать некую идеологию жителей Нижнекамска. На втором месте — решение актуальных проблем: транспорт, ЖКХ, экология, здравоохранение и так далее. На третьем месте — реализация крупных проектов, например строительство спортивных объектов, которых в городе недостаточно. По словам Рамиля Муллина, в среднем в РТ обеспеченность спортивными объектами и сооружениями составляет сегодня 68%, в Нижнекамске же — 52%. Также он заметил, что в городе недостаточно культурных объектов.

К решению этих вопросов он намерен подключить крупные предприятия города, нижнекамских бизнесменов, депутатов в Госдуме и Госсовете, нацпроекты, а также само население, которое будет решать, на что направить усилия городских властей.

Накануне сообщалось о назначении Муллина руководителем исполкома Нижнекамского района республики. Ранее он занимал этот пост как исполняющий обязанности. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Муллина, несколько лет занимавшего должность главы Муслюмовского района Татарстана, назначили и. о. главы Нижнекамского района в начале прошлого месяца.