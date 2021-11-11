Рамиль Муллин прокомментировал проблему освещения улиц Нижнекамска

В ходе пресс-конференции для республиканских и городских журналистов, отвечая на вопрос, почему вечером в городе очень темно, глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин признался, что сам находится в недоумении, почему в темное время суток город утопает во тьме.



— Я не могу ответить на этот вопрос — почему поставили 10-ваттные светильники? Их ставят для того, чтобы просто обозначить столб, чтобы люди не ударялись — они [такие светильники] не несут свет. Я очень люблю свет. Опять же, возвращаясь к Муслюмово, мы делали двойное освещение: для дорог и отдельно для тротуаров.

При этом, подчеркнул Муллин, на оплату уличного освещения из местного бюджета в год расходуется порядка 65 млн рублей, «но город очень темный».

Сегодня Муллин дал первую большую пресс-конференцию как глава Нижнекамского района РТ. До вчерашнего дня он работал в этой должности как исполняющий обязанности. За его кандидатуру депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно. До этой осени Муллин несколько лет занимал должность главы Муслюмовского района Татарстана.



Ангелина Панченко