В Кремле рассказали, когда QR-коды могут отменить

Полная отмена системы QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке, — приводит «РИА Новости» его слова.

Представитель Кремля обратил внимание, что сейчас идут скачки заболеваемости и в некоторых европейских странах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, — заключил он.

Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что подробности введения QR-кодов в общественном транспорте расскажут сегодня.



Вчера Песков отмечал, что в России возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается.



Татьяна Леухина