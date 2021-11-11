В Кремле рассказали, когда QR-коды могут отменить
Полная отмена системы QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке, — приводит «РИА Новости» его слова.
Представитель Кремля обратил внимание, что сейчас идут скачки заболеваемости и в некоторых европейских странах.
— Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, — заключил он.
Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что подробности введения QR-кодов в общественном транспорте расскажут сегодня.
Вчера Песков отмечал, что в России возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается.
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