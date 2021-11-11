Российские ДУМ вправе самостоятельно решать вопрос о введении QR-кодов в мечетях

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Региональные организации Духовного управления мусульман России могут самостоятельно принимать решение о введении в своих мечетях QR-кодов для прихожан. Это зависит от эпидобстановки и требования властей, сообщил первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

— Исходя из ситуации в том или ином регионе, главы региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ уполномочены самостоятельно выносить суждения и принимать решения исходя из регламента, который есть в регионе, и из ситуации с пандемией на тот момент в регионе, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее в Свердловской области сообщили о возможности введения QR-кодов для посещения мечетей.

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила ужесточение мер на федеральном уровне в связи с заболеваемостью коронавирусом.

Татьяна Леухина