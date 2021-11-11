Колола иголкой, выставляла без одежды на мороз: в Татарстане опекуншу обвинили в истязании детей

В Сармановский райсуд Татарстана направлено дело 52-летней женщины, обвиняемой в истязании детей и неисполнении обязанности по их воспитанию. Вину женщина не признает, сообщает прокуратура РТ.



По версии следствия, с июня 2020 года по апрель 2021 года обвиняемая, выступая опекуном двух девочек и мальчика из чужой семьи, наносила им побои, выставляла на улицу зимой без верхней одежды, колола руки иголками.

В деле есть и более ранний эпизод, 2015—2017 годов, в отношении мальчика, которого эта женщина также опекала, а потом усыновила. Силовики считают, обвиняемая не раз применяла к ребенку силу, выражая кулаками недовольство по незначительным поводам. Сейчас этому потерпевшему уже 17, его забрала родная бабушка.

Трое других детей 8, 9 и 13 лет сейчас в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ» в Набережных Челнах. Сама обвиняемая ждет суда под подпиской о невыезде.