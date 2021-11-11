В Казани снесут два киоска по продаже воды около жилых домов
В Казани снесут 11 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, большинство из которых — торговые павильоны. Соответствующее распоряжение исполкома города опубликовано в сборнике документов и правовых актов.
Сносу подлежат и два киоска по продаже воды, расположенные около жилых домов. Это касается объектов у домов №21 на улице 3-й Кленовой и №52 на улице Татарстан.
Собственники должны добровольно демонтировать торговые точки сооружения с 12 по 16 ноября. Если этого не проихойдет, то объекты снесут принудительно в период с 17 ноября по 15 февраля.БизнесОбществоИнфраструктура Татарстан
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