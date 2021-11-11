В Казани снесут два киоска по продаже воды около жилых домов

Фото: скриншот google.com/maps (киоск по продаже воды около ул. Татарстана, дом 52)

В Казани снесут 11 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, большинство из которых — торговые павильоны. Соответствующее распоряжение исполкома города опубликовано в сборнике документов и правовых актов.



Сносу подлежат и два киоска по продаже воды, расположенные около жилых домов. Это касается объектов у домов №21 на улице 3-й Кленовой и №52 на улице Татарстан.

Собственники должны добровольно демонтировать торговые точки сооружения с 12 по 16 ноября. Если этого не проихойдет, то объекты снесут принудительно в период с 17 ноября по 15 февраля.