Росводресурсы остановят дальнейшее обмеление Волги у Казани

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 11 ноября сброс воды из Куйбышевского водохранилища уменьшат с 4 700 куб. м/с до 4 400 куб. м/с. Это делается для «стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища», который сейчас находится на отметке 49,92 метра Балтийской системы, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Снижение сброса позволит прекратить дальнейшее обмеление Волги у Казани. В ведомстве отметили, что причина обмеления — «низкая водность», которая наблюдалась в третьем квартале 2021 года в бассейнах Волги и Камы из-за засухи и аномально высоких температур. Суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 72% нормы. Приток в четвертом квартале ожидается в пределах 72—92%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря межведомственная рабочая группа планирует рассмотреть возможность дальнейшего снижения расхода воды Куйбышевского водохранилища, пишет «Коммерсантъ».

В конце августа в Казани из-за обмеления Волги снова показалась из воды старинная мостовая. Пешеходный тракт, соединявший когда-то пляж «Локомотив» и старый речпорт, вновь стал пешеходным. Также старинная дорога показалась из-за рекордного обмеления Свияги.



Татьяна Леухина