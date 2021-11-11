В Татарстане перед судом предстанет 30-летний водитель за пьяное ДТП с погибшим

Прокуратура Пестречинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя села Старое Шигалеево. Он обвиняется в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 23 августа текущего года мужчина, будучи пьяным, ехал по автодороге Старое Шигалеево — Пестрецы. Вместе с ним был пассажир. В один момент водитель выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-27527. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Свою вину обвиняемый полностью признал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело направили в Пестречинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В сентябре в суд направили уголовное дело по факту ДТП на трассе Казань — Оренбург, в котором в конце июня 2021 года погиб трехлетний ребенок.

