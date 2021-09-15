Уголовное дело по факту ДТП на трассе Казань — Оренбург, в котором погиб 3-летний ребенок, направили в суд

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Татарстане уголовное дело по факту ДТП на трассе Казань — Оренбург, в котором в конце июня 2021 года погиб трехлетний ребенок, направили в суд. В преступлении обвиняется 46-летний житель Альметьевского района РТ.

По версии следствия, с 28 по 29 июня он распивал алкоголь со своей сожительницей и знакомыми в селе Аппаково. Затем они решили доехать на «Ниве» в соседний поселок, где проживала мать обвиняемого.

С собой мужчина взял своего трехлетнего сына. На обратном пути кампания решила заехать на озеро и искупаться. На 236-м км трассы Казань — Оренбург со стороны Альметьевска в сторону столицы Татарстана обвиняемый при повороте налево на второстепенную дорогу не уступил ее автомобилю «Газель», который ехал по встречной полосе. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП малолетний, находящийся в салоне автомобиля без детского кресла, получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Фото: прокуратура РТ

Мужчина, находящийся за рулем автомобиля, в котором находился погибший ребенок, обвиняется в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека, и в управление машиной в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Кроме того, на момент ДТП он был лишен водительских прав.



Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Сейчас он находится под стражей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело рассмотрит Альметьевский городской суд.



В момент столкновения в легковушке, кроме ребенка, находились трое мужчин и две женщины. Обвиняемого в преступлении водителя «Нивы» уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Татьяна Демина