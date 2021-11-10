В двух районах Татарстана выявили нарушения законодательства о водоснабжении населения питьевой водой

В двух районах Татарстана выявили нарушения законодательства о водоснабжении населения питьевой водой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Проверку проводила Татарская природоохранная межрайонная прокуратура. В ходе нее выяснилось, что в Тумутукском сельском поселении Азнакаевского района незаконно использовались артезианские скважины, несоответствующие санитарным требованиям, в том числе по качеству воды. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили. Питьевое водоснабжение для населения организовали из ближайшего родника.

Также прокуратура потребовала через суд привести в соответствие с санитарными нормами источники питьевой воды в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района РТ. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Фото: eco.tatarstan.ru

В сентябре Татарская природоохранная межрайонная прокуратура привлекла к ответственности после гибели краснокнижного солнечного орла сотрудника эксплуатирующей организации высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) в Альметьевском районе Татарстана. Ведомство потребовало возместить ущерб в размере более 250 тысяч рублей.



Дарья Акимова