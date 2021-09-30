Сотрудника эксплуатирующей ЛЭП организации привлекли к ответственности после гибели краснокнижного орла в РТ

Фото: Татарская природоохранная межрайонная прокуратура

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура привлекла к ответственности сотрудника эксплуатирующей организации высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) после гибели краснокнижного солнечного орла (Aquila helica) в Альметьевском районе Татарстана.



В ходе проверки Татарской природоохранной межрайонной прокуратурой по факту гибели орла выяснилось, что птица погибла из-за необорудования ЛЭП птицезащитными устройствами.

В адрес генерального директора эксплуатирующей организации внесено представление с требованием оборудовать ЛЭП птицезащитными устройствами. Прокуратура потребовала возместить причиненный животному миру ущерб в размере более 250 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Эксплуатирующая организация после вмешательства прокуратуры совместно с орнитологами разработала план мероприятий по оборудованию ЛЭП птицезащитными устройствами. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Татарская природоохранная межрайонная прокуратура

В Альметьевском районе Татарстанa в начале сентября погиб орел Айдар — один из птенцов солнечных орлов Алтына и Алтынай. Труп птицы обнаружили под линией электропередачи недалеко от гнезда. Орнитологи говорят, что это не первый случай: орлы гибнут из-за того, что гнездятся рядом с опасными для них ЛЭП.

Трансляцию из гнезда солнечных орлов запустили в апреле этого года. У них родились птенцы — Айдар и Айгуль. В прямом эфире за орлами следили ученые, волонтеры и неравнодушные пользователи.

Маргарита Головатенко