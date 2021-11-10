Верховный суд РТ в шаге от приговора челнинцу, убившему соперника топором

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана предоставит последнее слово 38-летнему Алмазу Маликову из Набережных Челнов.

В прениях гособвинитель Руслан Губаев запросил для него наказание в 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима — за убийство сожителя бывшей жены, покушение на ее жизнь, угрозы убийством и избиение бывшей.



Сам подсудимый признался лишь в убийстве нового избранника экс-супруги Егора Бобенко, уверяя, что лишать любимую жизни не хотел.

Следствием установлено: Алмаз и Айгуль Маликовы развелись через суд в 2018-м году, однако бывший продолжал напоминать о себе и угрожать. В суде потерпевшая рассказала — в сентябре 2019-го Алмаз пьяным ворвался к ней домой и избил так, что женщина потеряла сознание и пришла в себя в луже крови.

17 сентября 2020-го Айгуль и Егор обратились в полицию с очередным заявлением об угрозах. На следующий день Маликов с топором и собакой бойцовской породы подкараулил их у здания медицинского центра на проспекте Чулман в Набержных Челнах. По версии обвинения, Айгуль вышла из машины и пошла в здание, а ее бывший муж подлетел к машине соперника и стал разбивать окно топором, затем попытался натравить собаку. Бобенко покинул машину через пассажирскую дверь и попытался скрыться — собака догнала, а Маликов стал наносить удары упавшему топором. Этот момент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Когда Маликов закончил с соперником — кинулся в здание центра за женой. Охрана не пропустила.

19 сентября Маликов был арестован. Ожидается, что сегодня суд огласит ему приговор.