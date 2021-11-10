В Минздраве РФ рассказали об особенностях дельта-штамма коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Дельта-штамм коронавируса способен обходить нейтрализующие антитела и может вызывать более тяжелую форму заболевания. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, дельта-вариант сильно отличается от того базового штамма, который был в начале пандемии. Он быстрее распространяется, более патогенен и повышает риски неблагоприятного исхода болезни, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Незадолго до этого Чуланов рассказал, что в стране третья волна заболеваемости коронавирусом плавно переросла в четвертую. Причем наиболее неблагоприятная ситуация по вирусу наблюдается в европейском регионе ВОЗ, во многом это связано и с обстановкой в России.

Диана Жиленкова