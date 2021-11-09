Завкафедрой Института международных отношений КФУ прокомментировал нарушения во время Всероссийской переписи

Завкафедрой Института международных отношений КФУ Раиль Фахрутдинов прокомментировал нарушения во время Всероссийской переписи населения. Всего в юридическую службу при Исполкоме Всемирного конгресса татар поступило более двухсот обращений из разных регионов России по нарушениям во время переписи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Наибольшее количество жалоб идет из Тюмени, Ульяновска, Сахалина и Республики Башкортостан. Чаще всего переписчики не задают вопросы о национальности и родном языке, иногда вписывают данные не в планшет, а в блокнот.

Напомним, что до окончания переписи осталось пять дней.

Дарья Пинегина