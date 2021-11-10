12 ноября жители Казани смогут послушать лекцию о волшебном фонаре

12 ноября в выставочном зале «Манеж» Казанского кремля пройдет лекция коллекционера и куратора выставки анимационных игрушек «Пресинема» Максима Васильева. Он расскажет об интересном устройстве под названием волшебный фонарь. Об этом сообщает пресс-служба Казанского кремля.

На мероприятие приглашаются все желающие. Казанцы смогут узнать о создании волшебных фонарей, их историческом развитии, роли в анимации и современном пользовании. Например, устройство стало предшественником современного проектора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для посещения мероприятия необходима предварительная запись, телефон +7 (843) 567-80-67, +7 (843) 567-80-68.

Недавно в центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка современных турецких художников «Анатолийский бриз». Организаторами выступили Генеральное консульство Турции в Казани и Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Диана Жиленкова