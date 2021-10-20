На проведение международного соревнования по прыжкам в воду в Татарстане направят более 4 млн рублей

В Татарстане объявили тендер на оказание услуг по подготовке и проведению международного соревнования по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан». Заказчиком выступает Министерство спорта РТ. Начальная цена договора — 4,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Исполнителю необходимо оказать услуги спортивных сооружений, обеспечить транспортом участников, судей, почетных гостей и др., предоставить рекламную и представительскую продукцию, проживание, питание, подготовить информационные материалы о соревнованиях и т.д. Мероприятие пройдет с 11 по 16 ноября 2021 года.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 октября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 27 октября.

Недавно ведомство объявляло тендер на проведение в Казани IV этапа «Кубка России — Ростелеком» и всероссийских соревнований «Идель — 2021» памяти заслуженного тренера РФ Геннадия Тарасова по фигурному катанию на коньках. Мероприятия состоятся с 7 по 13 ноября.



Диана Жиленкова