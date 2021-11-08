Нияз Билалов: «Я очень рад, что наконец-то выиграл «Большой шлем»

Фото: Ринат Назметдинов

Второе золото Билалова в «Большом шлеме»

В минувшее воскресенье, 7 ноября, в Баку уроженец Набережных Челнов, чемпион России по дзюдо Нияз Билалов взял золото турнира «Большой шлем» Международной федерации дзюдо (IJF). Это уже вторая победа спортсмена в подобных соревнованиях. В 2017-м он стал чемпионом турнира по дзюдо «Большой шлем» IJF в Абу-Даби (ОАЭ).



Как и четыре года назад, победу Билалов одержал в весовой категории до 100 кг. За «золото» в финале он боролся со спортсменом из Канады Шеди Эль-Нахасом. К слову, его соперник — двукратный победитель чемпионата Панамерики. Чемпионство Билалов вырвал за пределами основного времени. На второй минуте «голден скора» он выполнил успешный прием и получил высшую оценку «иппон» (чистая победа, — прим. ред.).

До решающего поединка в одной восьмой финала чемпион России победил спортсмена из Монголии Хангала Одбаатара, в четвертьфинале — трехкратного триумфатора турниров Мировой серии, японца Кентаро Ииду. В полуфинале Билалов одержал победу в поединке с грузинским дзюдоистом Онисе Санеблидзе.

Это уже вторая победа спортсмена в подобных соревнованиях. Фото ijf.org

Своей победой Билалов принес российской сборной второе золото «Большого шлема», проходившего с 5 по 7 ноября в столице Азербайджана. Первую победу одержал Махмадбек Махмадбеков. Всего в копилке россиян по итогам турнира оказалось пять наград — два золота, одно серебро и две бронзы.

Всего в турнире «Большого шлема» в Баку участвовали спортсмены из 26 стран. Лидером в командном зачете оказалась Япония, на счету которой пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовых медали. На втором месте — Россия, на третьем — Германия.

«Я очень рад, что наконец-то выиграл «Большой шлем»

Как рассказал «Реальному времени» Билалов, к «Большому шлему» он готовился как к очередным соревнованиям. Своему золоту спортсмен очень рад. Эта победа принесла ему эмоций больше, чем та, что случилось четыре года назад.

— Я очень рад, что наконец-то выиграл «Большой шлем». Всегда второй или третий, не второй, а всегда третий. На этот раз выиграл. В последний раз выигрывал в 2017 году «Большой шлем», — поделился Билалов впечатлениями от победы с «Реальным временем».

Своих коллег Билалов оценил высоко. Дзюдоисты из других стран оказались достойными соперниками. Фото ijf.org

— Наверное, вчера я больше был рад. Долго шел к этому. Больше эмоций.

Своих коллег Билалов оценил высоко. Дзюдоисты из других стран оказались достойными соперниками:

— Канадец был очень сильным. Он был на Олимпиаде пятым. Японец был сильным. Грузин тоже был хороший. Все соперники были сильными.

В своем Instagram-аккаунте Билалов поблагодарил всех за поддержку.

— Мы продолжим усердно работать перед следующими соревнованиями, — добавил спортсмен.



Где в следующий раз можно будет увидеть выступление татарстанского дзюдоиста, пока неизвестно. По словам самого Билалова, в этом вопросе решение остается за тренерским штабом.

Своему золоту спортсмен очень рад. Фото ijf.org

«Я все видео в YouTube пересмотрел о дзюдо. Так меня затянуло»



В копилке наград татарстанского дзюдоиста имеются и бронзовые медали «Большого шлема». Свою целеустремленность и упорство он демонстрировал и на этапах Кубка Европы. В сентябре 2021 года 27-летний Билалов стал первым татарстанцем, взявшим золото на чемпионате России по дзюдо за последние 20 лет.



Как рассказывал Билалов в интервью «Реальному времени», в детстве он мечтал стать футболистом — не пропускал ни одного матча челнинского «КАМАЗа». Однако родители отдали его на дзюдо, «чтобы был чем-то занят», даже не подозревая, что так начнется карьера их сына в профессиональном спорте.

Дзюдо Билалова сильно заинтересовало в подростковом возрасте. Когда ему было 13-14 лет, тренер дал диск с записью «Большого шлема»:

— Я посмотрел бои какого-то олимпийского чемпиона корейца, и думаю: «Блин, ну это что за дзюдо вообще? Как там бороться?!». И все, с этого момента я все видео в YouTube пересмотрел о дзюдо. Так меня затянуло, — рассказывал спортсмен «Реальному времени».

Самым важным качеством для любого спортсмена Билалов считает характер. Фото: Ринат Назметдинов

Приемы из дзюдо помогают ему и в обычной жизни — благодаря им он может дать отпор кому угодно в целях самообороны. Кроме того, по словам Билалова, дзюдо воспитало в нем дисциплинированность.

— Раньше был раздолбаем, а теперь — «от и до». Живу по графику, составляю список дел. Дух воспитывает. Я бы не сказал, что у меня характер супермегабойцовский был. А сейчас за счет дзюдо и в жизни стал таким — неуступчивым. Никому не даю сесть на шею, — объяснял он.

Самым важным качеством для любого спортсмена Билалов считает характер. Если он есть, то «можно не обладать какой-то супер техникой и силой». Характер — самое главное на пути к чемпионству, уверен он.

Татьяна Демина