Ермолов решил уйти с поста главы Мосизбиркома
Юрий Ермолов решил покинуть пост главы Мосизбиркома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.
Памфилова сообщила, что он сложил с себя обязанности председателя, но останется членом столичной комиссии и продолжит делиться своим опытом с коллегами.
Ермолов был выбран председателем Мосизбиркома 19 марта 2020 года.
Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в 2020 году от тяжелой болезни.
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