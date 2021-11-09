Новости общества

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ермолов решил уйти с поста главы Мосизбиркома

12:32, 09.11.2021
Ермолов решил уйти с поста главы Мосизбиркома
Фото: realnoevremya.ru

Юрий Ермолов решил покинуть пост главы Мосизбиркома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.

Памфилова сообщила, что он сложил с себя обязанности председателя, но останется членом столичной комиссии и продолжит делиться своим опытом с коллегами.

Ермолов был выбран председателем Мосизбиркома 19 марта 2020 года.

Юрий Ермолов. Фото: mosgorizbirkom.ru/

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в 2020 году от тяжелой болезни.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также