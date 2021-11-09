Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-сервис для регистрации бизнеса

Ак Барс Банк запустил бесплатный онлайн-сервис для регистрации бизнеса, с помощью которого можно зарегистрировать ИП или ООО без похода в налоговую и оплаты госпошлины.



Сервис поможет выпустить электронную подпись и сам подготовит необходимые документы для регистрации: нужно только указать данные в полях формы, следуя его подсказкам. После этого документы можно отправить в ФНС онлайн.

В течение пяти рабочих дней на электронную почту придет подтверждение о завершении регистрации. Сразу после этого банк бесплатно откроет предпринимателям расчетный счет и предоставит необходимый набор инструментов для бизнеса: эквайринг, онлайн-кассу, зарплатный проект, онлайн-бухгалтерию и другие.

С помощью онлайн-сервиса также можно, не выходя из дома, внести изменения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Помимо этого, он позволяет клиентам подготовить документы на регистрацию бизнеса или внесения изменений и самостоятельно предоставить документы в налоговый орган офлайн.

«Ак Барс Банк продолжает развивать цифровые каналы обслуживания бизнеса. Новый сервис для регистрации ИП и ООО позволит представителям малого и среднего предпринимательства со всей России бесплатно, быстро и легко оформить свое дело онлайн, не выходя из дома и минуя все бюрократические формальности», — отметил начальник управления транзакционного бизнеса дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Кроме того, чтобы зарегистрировать бизнес, предприниматели могут обратиться в ближайший офис Ак Барс Банка. В этом случае сотрудник банка поможет подготовить нужные документы, выпустить электронную подпись и онлайн отправить документы в налоговую.

«Онлайн-сервис для регистрации бизнеса — часть нового комплексного пакета услуг, которая органично дополняет линейку решений для предпринимателей в Ак Барс Банке», — заключает руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал