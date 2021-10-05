На благоустройство территории гимназии №126 в Казани выделят 9 миллионов рублей

ГИСУ Татарстана объявило тендер на благоустройство территории гимназии №126 в Советском районе Казани. Начальная цена договора — 9 миллионов рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Исполнителю необходимо выполнить ремонт дорожного покрытия на территории гимназии: необходимо разобрать существующее и уложить новое. Кроме того, он должен озеленить территорию, посеяв газон. Работы требуется завершить до 31 мая 2022 года.

Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, иметь за последние 5 лет опыт исполнения одного контракта по строительству, реконструкции, капремонту объекта и пр.



Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 октября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится в этот же день.

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Диана Жиленкова