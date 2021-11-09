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Количества вакцины «Спутник V» в Татарстане хватает для обеспечения коллективного иммунитета

10:54, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количества вакцины «Спутник V» в Татарстане хватает для обеспечения коллективного иммунитета
Фото: Максим Платонов

Вакцины «Спутник V», которая сейчас есть в Татарстане, хватает для обеспечения коллективного иммунитета. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Другая вакцина, «КовиВак», в республику пока не поступает, и Лопушов привал жителей не ждать ее: «Пожар не потух. Поэтому нужно брать ту пожарную машину, которая в полной готовности».

По его словам, коллективный иммунитет в Татарстане при сохранении текущих темпов вакцинации будет сформирован к январю 2022 года.

По состоянию на вчерашний день в Татарстане первым компонентом вакцины привились 1 692 678 человек. 1 127 854 татарстанца полностью вакцинировались от COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан

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