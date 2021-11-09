В Москве в квартире нашли тело аспиранта из Казани и девушки

В Москве в квартире на Большой Академической обнаружили тела аспиранта из Казани и девушки из Омска. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Погибшему аспиранту было 23 года. Его подруге 20 лет. Юноша был аспирантом биологического факультета МГУ, на жизнь зарабатывал преподаванием. Правоохранители рассматривают версию суицида.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в полицию обратился отец молодого человека. По его словам, он получил от сына сообщение, что тот решил «не продолжать жить».

В конце октября в Шемордане ушел из дома 20-летний Иса Ильясов. СМИ и telegram-каналы сообщали, он взял с собой ружье. Правоохранители это не подтверждали. Спустя пару дней юношу обнаружили мертвым в лесу. Обратившиеся в полицию родители сообщали, что сын высказывал суицидальные мысли.



Татьяна Леухина