КХЛ объяснила свое решение присудить техническое поражение «Салавату» халатностью клуба

Континентальная хоккейная лига объяснила свое решение засчитать уфимскому «Салавату Юлаеву» техническое поражение, а не переносить игру на другую дату. В пресс-службе прокомментировали, что это связано с халатностью в отношении медицинских мер во время плотного олимпийского и пандемийного сезона.

«В условиях сохраняющихся ограничений по ситуации с коронавирусом, наступлением сезона респираторных инфекций, а также учитывая плотность календаря в олимпийский сезон, лига неоднократно отмечала, что клубы несут повышенную ответственность за сохранение здоровья игроков. КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу «Салават Юлаев» в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде, — говорится в заявлении КХЛ «Чемпионату».

6 ноября 2021 года Роспотребнадзор по РБ отправил хоккейный клуб «Салават Юлаев» на семидневный карантин. Из-за этих мер команда не смогла принять участие в матче с челябинским «Трактором».