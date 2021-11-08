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КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение в отмененном матче с «Трактором». Клубу грозит штраф в 5 млн

16:38, 08.11.2021
КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение в отмененном матче с «Трактором». Клубу грозит штраф в 5 млн
Фото: hcsalavat.ru

Сегодня Континентальная хоккейная лига объявила о своем решении засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата с «Трактором». Напомним, ранее говорилось о переносе игры.

«В соответствии с п. 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ Лига приняла решение засчитать хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение (-: +)», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Уфимская команда идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. Челябинский «Трактор» после 29 матчей с 44 очками находится строчкой выше.

Ранее в КХЛ отменили матч «Салават Юлаев» — «Трактор» из-за массового заболевания хоккеистов уфимской команды. Игроки и тренерский штаб ушли на карантин.

В регламенте лиги для таких случаев предусмотрено дисциплинарное наказание для команды, не явившейся на игру. Согласно пункту 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, на клуб должен быть наложен штраф в размере пяти миллионов рублей, а также покрытие сопутствующих отмене матча убытков: «В случае неявки команды клуба на матч (за исключением опоздания/неявки команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы), срыва матча по вине клуба на него налагается штраф в размере 5 млн рублей».

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