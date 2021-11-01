За октябрь в Казани выявили более 15 тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте

В Казани продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За октябрь выявили 15 716 пассажиров без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает телеграм-канал городского Комитета по транспорту.

В общей сложности проверено почти восемь тысяч транспортных средств. Проверка автобусов, троллейбусов, трамваев и метро прошла на 174 контрольных пунктах. В ведомстве напомнили о продолжении профилактических рейдов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Недавно казанские перевозчики попросили главу МВД Татарстана Артема Хохорина оказать поддержку при проверке соблюдения антиковидных мер в городском транспорте. Они предложили направить в помощь полицейских, чтобы те смогли прямо на месте выписывать нарушителю штраф.

Диана Жиленкова