Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, мокрый снег и до +8 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Также вечером может пойти мокрый снег. Ночью прогнозируется сильный порывистый ветер до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1..+6 градусов, днем +3..+8 градусов.

В Казани днем ожидается облачная погода. Также синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит +5..+7 градусов, сообщает Гидрометцентр по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в республике обещали похожую погоду, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедицу на дорогах, а также юго-западный ветер, местами порывами сильный до 15—18 м/с.

Диана Жиленкова